Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
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Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

18 dakika önce

Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyorELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarını yasakladı. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, başta 24 Ocak'taki 6.8'lik depremden dolayı kurulan konteyner kentler olmak üzere merkez ile ilçe ve köylerde vatandaşların muayenesini, alışverişini ve diğer hizmetlerini evlerinde karşılıyor.

Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:18 Kaynak: DHA

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