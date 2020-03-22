Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
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Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

6 saat önce

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan  önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarını yasakladı. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, başta 24 Ocak'taki 6.8'lik depremden dolayı kurulan konteyner kentler olmak üzere merkez ile ilçe ve köylerde vatandaşların muayenesini, alışverişini ve diğer hizmetlerini evlerinde karşılıyor.


İçişleri Bakanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:02 Kaynak: DHA

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