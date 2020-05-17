Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, ikinci kez bugün dışarı çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez bugün dışarı çıktı. Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinle birlikte alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını karşıladı. Salgın çıktığından beri evde vakit geçirdiğini belirten Sait Yurdakul (66), "Hastalık başladığından beri 2 haftadır pazar günleri izne çıkıyorum, diğer günler evde bahçe ile uğraşıyorum, zamanı bu şekilde geçiriyorum. Allah bütün kulları bu hastalıktan korusun" dedi.