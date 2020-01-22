Elazığ'da 67 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Elazığ'da 67 köy yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 73 köy yolundan 67'si açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 73 köy yolundan 67'si açıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 73 köy yolundan 67'si yapılan çalışma sonucu açıldı.
Sivrice ilçesinde 5, Arıcak ilçesinde 1 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu