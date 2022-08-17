Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı

17.08.2022 09:40
Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı

Elazığ'da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Elazığ'da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, Yemişlik mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin bagajında 7 adet rögar kapağı ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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