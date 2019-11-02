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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da bagajından girdikleri 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bagajından girdikleri 7 araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde park halinde bulunan aynı marka ve modeldeki araçların teyp ile ses sistemlerini çalan şüphelerin yakalanması için çalışma yaptı.Polis çalışmasında çalınan yaklaşık 13 bin TL'lik ses sistemlerinin şehir dışında satıldığını belirleyerek, şüphelilerin K.Ö. ve E.Ş. olduğunu tespit etti. 2 şüphelide düzenlenen operasyonla yakalanıp ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Şüphelilerin bagaj kısmından içeri girdiği 7 araçtan ses sistemi hırsızlığı yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:53 Kaynak: İHA
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