Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 7 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da 7 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

34 dakika önce

Elazığ'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 7 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde çeşitli tarihlerde 3 iş yerinden piyasa değeri 15 bin TL olan çeşitli markalarda sigara, 3 evden 1 adet laptop, 1 adet tüfek ve bir miktar para ile bir evin önünden motosiklet çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarını M.K., M.H.G., E.Ü. ve H.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hırsızlık mallarını satın aldığı ve satışına aracılık ettiği tespit edilen 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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