Elazığ'da 7 Ayrı Hırsızlık Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı
34 dakika önce
Elazığ'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elazığ
'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde çeşitli tarihlerde 3 iş yerinden piyasa değeri 15 bin TL olan çeşitli markalarda sigara, 3 evden 1 adet laptop, 1 adet tüfek ve bir miktar para ile bir evin önünden motosiklet çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
, hırsızlık olaylarını M.K., M.H.G., E.Ü. ve H.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hırsızlık mallarını satın aldığı ve satışına aracılık ettiği tespit edilen 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:27 Kaynak: İHA
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