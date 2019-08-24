Elazığ'da 7 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
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Elazığ'da 7 gün önce dolaşmak için evden çıkan Şevki Özeren'in (85) cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:22 Kaynak: AA
Elazığ'da 7 gün önce dolaşmak için evden çıkan Şevki Özeren'in (85) cesedi bulundu.
Merkez Rüstempaşa Mahallesi'ndeki evinden 7 gün önce çıkan Özeren'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Özener'in cesedi merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'ndeki boş bir arsada bulundu.
Özeren'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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