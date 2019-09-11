Elazığ'da 7 ilden 450 personelin katılımıyla gerçeği aratmayan tatbikat

Elazığ'da 7 ilden 450 personel, 60 araç, 1 helikopter ve kurtarma botunun katıldığı Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.



Elazığ Valiliği Koordinatörlüğünde Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Malatya, Tunceli'den kurtarma ekiplerinin katılımı ile İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Elazığ) kapsamında Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı yapıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yapılan tatbikat kapsamında senaryo gereği 12 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde olan deprem 15 saniye sürdü. Depremin merkez üssünün Sivrice olduğu belirlendi. Bunun üzerine ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yıkılan binaların etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, Su Altı Grup Amirliğine bağlı balık adamlar ve sağlık helikopteri sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri göçük altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında çıkartılan yaralılar ambulansa taşındı. Bu sırada olay yerine girmeye çalışan yaralı yakınları ise güvenlik güçleri tarafından engellendi. Daha sonra binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan bir kişi açılan şişme yastığa atladı. AFAD ekipleri binada mahsur kalan bir yaralıyı halatla indirirken Haza Gölü'nde boğulan bir kişinin cesedi dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkartıldı. 450 personel, 60 araç, iz takip köpeği, 1 helikopter ve kurtarma botunun katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Aynı zamanda 594 okulda tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.



"Donanımlı ve hazır"



Türkiye'nin afetin çok sık yaşandığı bir ülke olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Deprem kuşağı açısından coğrafi olarak yüzde 98 ve nüfus olarak ta yüzde 93'ü kapsayan bir kuşakta yer alıyoruz. Kuşak içerisinde de doğu Anadolu fay hattı içerisinde tam buradan geçen bir hat üzerinde bulunmaktayız. Bu daha önce de yaşandı. Buradaki yapılacak olan çalışmaların, tatbikatın depreme veya diğer afetlere hazır olmanın önemi ortadır. Ülkemiz AFAD'ın kurulmasından sonra dağınık olan bu tür afetlere müdahale ve mücadele gerçekten çok başarılı ve hızlı çalışan kurumsal kapasitesi yüksek, teknoloji ile iyi donatılmış bir yapıya kavuşmuş oldu. En son Endonezya'da bir afet oldu. İlk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz oldu. Dolayısıyla sadece Türkiye içerisinde değil, dünyanın değişik coğrafyalarında meydana gelen afetlerde o kapasitesini gösteren, müdahale eden ve en etkili şekilde yardımcı olan bir kuruluş haline geldi. Yine destekleyici sivil kuruluşlar, yardım kuruluşları ve yerel yönetimlerimiz son derece donanımlı ve hazır" dedi.



"Eksikleri görmede oldukça faydalı"



Tatbikata 450 personelin katıldığını aktaran Elazığ İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, "60 araç ve iş makinesi, Sağlık Bakanlığına ait bir helikopter katıldı. İlçeler dahil tamamında depremin meydana geldiği ilk anda 594 okulda 106 bin 225 öğrenci ve 10 bin personele tahliye tatbikatı yapıldı. Tüm ana ve çözüm ortaklarının katılımıyla planlı haberli ve sıkıştırılmış saha ve masa başı tatbikatımızda tüm afet ve acil durumlara ait kurtarma, iyileştirme olayları gerçekleştirildi. İlimizde bölgesel çapta yaptığımız bu tatbikat eksikliklerimizi görmede oldukça faydalı olacaktır. İlerleyen zamanlarda komşu illerle beraber yapacağımız tatbikatlarımıza hazırlık eğitimlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ