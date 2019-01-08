Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 7 Kaçak Avcıya Para Cezası

Elazığ'da 7 Kaçak Avcıya Para Cezası

1 saat önce

ELAZIĞ'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu.

Elazığ'da 7 Kaçak Avcıya Para Cezası, System.String[]
ELAZIĞ'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 7 kişiyi yakalandı. Yakalanan şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 180 lira para cezası verilirken, şüphelilerden ele geçirilen haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 4 otomatik av tüfeğine de el konuldu. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel
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