Elazığ'da 7 Kaçak Avcıya Para Cezası
1 saat önce
ELAZIĞ'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu.
ELAZIĞ'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişiye, 7 bin 180 lira para cezası kesilerek, kullandıkları silahlara el konuldu. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi ekipleri, kaçak avcılık yapanların tespit etmelerine yönelik yaptığı çalışmalarda, 7 kişiyi yakalandı. Yakalanan şüphelilere kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle toplam 7 bin 180 lira para cezası verilirken, şüphelilerden ele geçirilen haznesi 2 fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 4 otomatik av tüfeğine de el konuldu. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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