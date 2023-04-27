7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

27.04.2023 16:45

7'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki Ahmet Arslan, hayatını kaybetti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da 7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadı
Elazığ'da 7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadı
Kaynak: İHA
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Ahmet Arslan, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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