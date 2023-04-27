7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

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Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.