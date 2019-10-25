Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti
Son Dakika Güncel Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

1 saat önce

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçtiELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti, System.String[]

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

ELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Kent merkezindeki denetimlerde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütüne imha edilmek üzere el konulurken, M.Ö. gözaltına alındı.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:56 Kaynak: DHA
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