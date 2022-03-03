Valilikten açıklama: "Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır" - Son Dakika
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Valilikten açıklama: "Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır"

03.03.2022 14:07
Valilikten açıklama: "Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır"

Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 70 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 70 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmadığı ifade edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine, Sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte Doğalgaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilememiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir" denildi. - ELAZIĞ

Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır
Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır
Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır
Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır
Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır
Valilikten açıklama: Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır

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Elazığ, Şehit, Cuma, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valilikten açıklama: 'Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valilikten açıklama: "Öğrencilerimize herhangi bir gaz veya gıda zehirlenme teşhisi konulmamıştır" - Son Dakika
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