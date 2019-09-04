Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 70 ton saman yandı
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Elazığ'da 70 ton saman yandı

2 saat önce

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde 70 ton saman yandı.

Alınan bilgiye göre, Gurbet Mezrası mevkisindeki bir firmaya ait besihanede 70 ton saman balyasının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Yurtbaşı ve Yazıkonak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yurtbaşı, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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