Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.