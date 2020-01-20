Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandıELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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