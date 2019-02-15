Elazığ'da 73 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

Elazığ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkisini devam ettiren yoğun kar ve tipi nedeniyle 552 köyden 73'üne ulaşım sağlanamıyor.





Ekipler, ulaşıma kapanan Palu'da 20, Karakoçan'da 16, Kovancılar'da 11, Arıcak'ta 11 ve Alacakaya'da 5, Sivrice'de 5 ve kent merkezine bağlı 5 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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