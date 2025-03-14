Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

Elazığ\'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

Elazığ Karakoçan'da 500 parselden oluşan, üzerinde kamu binaları ve binlerce konutun bulunduğu 3010 dönüm araziye ilişkin vatandaşların tapularını almak için sürdürdüğü hukuk mücadelesi 73 yıl sonra sonuçlandı. Davada 5129 hak sahibinin lehine karar verildi.

14.03.2025 17:55
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, kamu binaları ve binlerce konutun bulunduğu 3010 dönüm arazide 5129 hak sahibinin tapularını alması için süren 73 yıllık dava vatandaşların lehine sonuçlandı. Davayı kazanan hak sahipleri, yıllar sonra arazilerinin tapusuna kavuşacak. Karakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda "3010 dönüm davası" olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan alanı kapsadığını söyledi.

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

100 MİLYON EURO'LUK ARAZİ

İlçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yol ve kamuya açık alanların bulunduğunu belirten Yücel, şöyle devam etti: "Arazinin ekonomik değerinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu tahmin edilmekte. 5 bini aşkın malik ve hissedarı kapsayan bir dava. 1 kişinin en az 5 kişilik bir aileyi temsil ettiği düşünüldüğünde yaklaşık 25 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir dava olup, bu sayı Karakoçan ilçesinin yerleşik nüfusuna eşittir.

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

"DAVANIN KÖKENİ CUMHURİYET ÖNCESİNE DAYANIYOR"

Davanın kökeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi ve öncesine dayanmaktadır. Cumhuriyet'in kuruluşu ve Kurtuluş Savaşı'nda sağladıkları yarar üzerine kamuoyunda 'ağa' diye tanımlanan kanaat önderlerine devletin kuruluşuna verdikleri hizmet ve desteklerin karşılığı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 15 köyü kapsayacak şekilde verilen yerlerdir. Ağalar zaman içinde devletimizce kendilerine verilen bu imtiyazı, vatandaşların iddialarına ve dosyaya yansıyan bir kısım beyanlara göre kötüye kullanmışlar, halka zulmetmişler. Devlet halkını korumak için bu arazileri kamulaştırılarak, yani parasını bizzat ödeyerek halka karşılıksız vermiştir. 3010 dönüm olan bu arazide ağalar ve mirasçıları tarafından birtakım usullerle satış ve devirler yapılmış. Bu satış ve devirler herhangi bir imara ve taşınmazlarla ilgili ölçüm ve kayıtlarla ilgili usule uygun yapılmamış, gelişigüzel gerçekleştirilmiştir."

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

AĞALAR VE MİRASÇILAR ARASINDAKİ İHTİLAF

Yücel, satışların bir kısmının eski tapu zabıt kayıtlarına, bir kısmının noter senetlerine, bir kısmının da senet ve belgelere dayandığını ifade ederek, bu satışlar sırasında "ağalar" ve mirasçılar arasında yaşanan ihtilaflar nedeniyle mahkemeler nezdinde davalar açıldığını dile getirdi. Bu davalar devam ederken 1984-1986 yıllarında bölgede kadastro çalışmaları başlatıldığını anlatan Yücel, "Bu çalışmalardaki amaç, bu taşınmazların sınırlarını, niteliklerini, malik durumlarını haritaya ve resmi tapu kayıtlarına bağlayarak, tapu kayıtlarını oluşturmaktır." dedi.

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

"DAVA İÇİNDEN ÇIKILMAZ BOYUTA GELMİŞTİ"

Yücel, kadastro bölgesinde bir taşınmazın dahi davalı olduğunun anlaşılması halinde Kadastro Müdürlüğünce taşınmazın tespiti yapılmayıp, meselenin mahkemeye gönderildiğini belirterek, "Alanın büyüklüğü, hissedar sayısı, devre konu belgelerin çokluğu ve o dönemde yaşanan karışıklıklar nedeniyle konu ve dava içinden çıkılmaz bir boyuta gelmiştir." diye konuştu.

1000 KLASÖR RAFTAN İNDİRİLDİ

Davanın bugünkü karar duruşması için Karakoçan Adliyesi'nde görevli Kadastro Mahkemesi Hakimi Mehmet Emre Erdemir ve personel, 1000 klasörden oluşan dava dosyasını raflardan indirdi. Karakoçan Kadastro Mahkemesindeki karar duruşmasına hak sahipleri ve avukatları katıldı. Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde kararını açıkladı. Davayı kazanan 5129 hak sahibi, yıllar sonra arazilerinin tapularını alacak.

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

HAK SAHİPLERİ KARARDAN MEMNUN

Hak sahiplerinden 81 yaşındaki Rıza Bulut, davaya konu alanda evinin bulunduğunu ancak tapusunun olmadığını söyledi. Dededen kalan arazide tapusu olmadığı için bugüne kadar herhangi bir işlem yapamadığını belirten Bulut, "Karardan dolayı mutluyuz. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun. Tapumuzu alacağımız için seviniyoruz." dedi. 85 yaşındaki Nuri Gönül de 15 yıl önce arazisinin tapusunu almak için dava açtığını dile getirdi. Gönül, "Yıllarca bu dava çözülmedi. Bugün hakim bey bu davayı çözüme kavuşturdu, Allah razı olsun. İnşallah herkes tapusunu alacak ve evinde rahat oturacak." ifadesini kullandı.

Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı

TAPULAR ALININCA ALAN İMARA AÇILACAK

Kararı değerlendiren Karakoçan Mal Müdürü Yücel, 73 yıldır devam eden bir sürecin bugün vatandaşların lehine sonuçlanmasının ilçe halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Yücel, şunları söyledi: "Vatandaşların haklarına kavuşması hem ülkemiz hem milletimiz hem de ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugün nihayetlenen bu dava sonucunda hak sahipleri tarafından tapularının alınması halinde alanın tamamı imara açılacak, bu da Karakoçan ve ülkemiz için çok ciddi bir katma değer yaratacak."

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Son Dakika Emlak Elazığ'da 73 Yıllık Tapu Davası Vatandaşların Lehine Sonuçlandı - Son Dakika

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