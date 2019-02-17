Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 74 Yaşındaki Şahıs Tüfekle İntihar Etti

Elazığ'da 74 Yaşındaki Şahıs Tüfekle İntihar Etti

1 saat önce

Elazığ'da 74 yaşındaki şahıs tüfekle intihar ettiELAZIĞ - Elazığ'da 74 yaşındaki şahıs,,av tüfeğiyle intihar etti.

Elazığ'da 74 yaşındaki şahıs tüfekle intihar etti

ELAZIĞ - Elazığ'da 74 yaşındaki şahıs,,av tüfeğiyle intihar etti.
Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 272'nci sokakta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan S.Ö. sabaha doğru evinin önünde av tüfeğiyle intihar etti.
Alarm sesiyle uyanıp babasının cansız bedenini gören oğlu durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından incelemenin ardından S.Ö.'nün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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