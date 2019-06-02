Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 75 bin kişi iftar çadırında buluştu
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Elazığ'da 75 bin kişi iftar çadırında buluştu

1 saat önce

Elazığ'da kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Elazığ'da 75 bin kişi iftar çadırında buluştu, System.String[]
Elazığ'da kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayı nedeniyle her sene olduğu gibi bu sene de Elazığ Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruldu. Ahmet Aytar Meydanı'nda kurulan ve her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan iftar çadırında vatandaşlar, Ramazan ayının maneviyatını, huzur ve bereketini aynı sofrada paylaştı. Genç yaşlı, kadın erkek binlerce vatandaşı aynı heyecanla bir araya getiren iftar çadırına, öğrenciler başta olmak üzere evinden uzak vatandaşlar ve başka illerden gelenler de konuk oldu. Yemeklerin usta eller tarafından hijyen kurallarına uygun bir ortamda hazırlanarak sunulması ise çadıra olan ilgi ve katılımı arttırdı. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca yaklaşık 75 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu.

Her yaştan ve kesimden vatandaşın iftar çadırına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Birliğimizin ve beraberliğimizin en sık yaşandığı bu mübarek ayda vatandaşlarımızla aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimizi ezana dakikalar kala uzun kuyruklarla tatlı bir bekleyiş içinde görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu tür hizmetler birliğimize beraberliğimize büyük katkı sağlıyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde nice Ramazan'lar yaşarız. İç içe olmaktan onur duyduğum vatandaşlarımla daha yaşanabilir bir Elazığ oluşturmaya büyük gayret göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Huzur, Elazığ, Güncel
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