Elazığ'da 750 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 750 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

31.12.2022 18:21
Elazığ'da 750 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

Elazığ'da 750 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'da 750 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Aralıkta Sürsürü Mahallesi Tekin Sokakta meydana gelen 750 bin liralık hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde olayın failinin 21 suç kaydı bulunan Y.A. (42) olduğu tespit edildi. 30 Aralıkta Y.A. isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının evinde yapılan aramada 1 adet siyah renkli pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet 7.65 milimetre fişek, toplamda 5 ayrı paket halinde sarılı kubar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Y.A. isimli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 750 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 750 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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