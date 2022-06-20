Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmaları hızla devam ediyor. Jandarma ekiplerince bir şüphelinin piyasaya kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı ve bulunduğu araç Göl köyünde durduruldu. Araçta yapılan arama sonucunda toplam 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulandı. Tütünler ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da 775 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

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