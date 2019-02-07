Elazığ'da 78 Köy ile Ulaşım Sağlanamıyor
55 dakika önce
Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 552 köyden 78'ine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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