Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Elazığ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Elazığ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Elazığ'da Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları iki minibüste yurda kaçak yollardan giren Afganistan ve Mısır uyruklu 8 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği bildirildi.

Gözaltına alınan sürücüler M.B ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır, Afganistan, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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