Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 8 göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 8 göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 8 göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipler tarafından yapılan kontrollerde Afganistan ve Mısır uyruklu 8 göçmen ile birlikte 2 organizatör de yakalandı.

Elazığ'da 8 göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipler tarafından yapılan kontrollerde Afganistan ve Mısır uyruklu 8 göçmen ile birlikte 2 organizatör de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır yolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçları kontrol edine ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan ve Mısır uyruklu 8 şahsı yakaladı. Şahısların ulaşımını sağlayan şüpheliler M.B. ile M.A. ise gözaltına alındı.


Göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Afganistan, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
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