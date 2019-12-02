Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı
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Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 8 kaçak göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 8 kaçak göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler, M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.


Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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