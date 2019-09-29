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Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

1 saat önce

Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladıELAZIĞ - Elazığ'da 8 katlı binanın 7'inci katından kopan beton parçalarının aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 8 katlı binanın 7'inci katından kopan beton parçalarının aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 7'nci katından kopan beton parçalar düştü. Düşen parçalar binanın altından geçen Ali Tozkoparan ve Erol Tozkoparan isabet etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öteyandan olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek vatandaşların binanın altından geçmesini engelleyerek inceleme yaptı.

Ayrıca bina önünde aracı bulunan vatandaşlar da arabalarını güvenli yerlere aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

Tozkoparan, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:40 Kaynak: İHA
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