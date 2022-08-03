Elazığ'da inşaat çatısında yangın - Son Dakika
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Elazığ'da inşaat çatısında yangın

03.08.2022 11:55
Elazığ'da inşaat çatısında yangın

ELAZIĞ'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

ELAZIĞ'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta, sabah saatlerinde yangın çıktı. 8 katlı inşaatın çatı kısmından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Polis de güvenlik amacıyla yolları kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının başka binalara sıçramaması için 1,5 saat soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da inşaat çatısında yangın - Son Dakika

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