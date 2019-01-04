Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

Elazığ
'ın Keban
Baraj Gölü'nde 1,5 metre uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.
Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar tarafından yakalanan turna balığı, Elazığ'daki Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu.
Vatandaşlar, büyüklüğü ile ilgi çeken balıkla fotoğraf çektirirken, balık kilogramı 30 liradan satışa çıkarıldı.
Dev turna balığını satışa sunan Ramazan Erdoğan
, balığın dün gece ağla yakalandığını söyledi.
Erdoğan, "Dün arkadaşlarımız bayağı zorlanmış. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu balığı çekmişler. Yarın temizlenip satılacak." dedi.