Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde 1,5 metre uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde 1,5 metre uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar tarafından yakalanan turna balığı, Elazığ'daki Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu.

Vatandaşlar, büyüklüğü ile ilgi çeken balıkla fotoğraf çektirirken, balık kilogramı 30 liradan satışa çıkarıldı.

Dev turna balığını satışa sunan Ramazan Erdoğan, balığın dün gece ağla yakalandığını söyledi.

Erdoğan, "Dün arkadaşlarımız bayağı zorlanmış. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu balığı çekmişler. Yarın temizlenip satılacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:27 Kaynak: AA

Keban, Elazığ, Güncel
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