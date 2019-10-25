Elazığ'da 806 aile, kura ile konut sahibi olmanın sevincini yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da Toplu Konut Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimi ile 806 aile, konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ merkez Bizmişem Aşağı Holpenk 2. Etap Projesi kapsamında inşa edilen toplam 665 konutun ve Cumhuriyet Mahallesi '277 Konut Projesi Kapsamında' 141 konutun hak sahiplerinin konutları belirlenmek üzere kura çekimi yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi heyecan yaşattı. Başvuranlar arasından konutları teslim alacakların isimleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. Kendilerine konut çıkanlar, mutluluklarını dile getirdi.

Cumhuriyet mahallesi 277 konut projesi kapsamında 141 konutun satışını tamamlamak için burada olduğunu belirten Proje direktörü Hüseyin Ayhan, "Elazığ Meryem Dağında 665 konutun hak sahiplerini daha önce belirlemiştik. Bugünde onların konutlarını belirleyeceğiz. İki projeyi de gezdim. Elazığ'a hayırlı uğurlu olsun. Elazığ Bizmişem projesi bayağı ilerlemiş yüzde 75 seviyesinde bitmiş bulunmaktadır. Mahallesi ve yapısı itibaren çok güzel konutlar. Vatandaşlarımıza güle güle oturmak naip olur. Cumhuriyet mahallesindeki proje yüzde 80 bitmek üzere olan bir projedir. Orada daha geniş daireler, inşaat kalitesi daha iyi evler bulunmaktadır" dedi.

Konut çıkan aileler mutluluklarını dile getirdi

Meryem Dağın da 2+1 dairelerden çıktığını ifade eden Hatice Batur Yıldırım "Çok mutluyuz. Bizimde daha önce yazıldığımız da çıkmadığı zamanlar olmuştu. Şimdi bize de çıktı. Hayırlısı böyleymiş. İnşallah onlara en kısa zamanda çıkar" diye konuştu.

Eşinin ve yeni doğan çocuğunun şansına girdiğine aktaran Uğur Tuncer ise, "Her ikisinin de ayağı uğurlu geldi. Hem iş sahibi oldum akabinde de ev sahibi oldum. Rabbim hayırlı ve uğurlu bir şekilde borcumuzu da düzenli olarak ödeyerek oturmayı nasip etsin. Cumhuriyet Mahallesinde ki 3+1 olan konutlara başvuru yapmıştım. Birinci kat çıktı hayırlısı diyelim" ifadelerini kullandı.