Elazığ'da 81 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 81 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 81 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 81 köyün yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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