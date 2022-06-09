Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı

09.06.2022 17:09
Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Süleyman U.'yu kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan Süleyman U., önce Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Süleyman U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti 7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti
Kaynak: İHA

Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement