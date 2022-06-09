Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Süleyman U.'yu kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan Süleyman U., önce Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Karakoçan, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı - Son Dakika

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