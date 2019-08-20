Elazığ'da 85 yaşındaki emekliden 3 gündür haber alınamıyor
1 saat önce
ELAZIĞ'da dolaşmak için evden çıkan emekli Şevki Özeren'den (85), 3 gündür haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da dolaşmak için evden çıkan emekli Şevki Özeren'den (85), 3 gündür haber alınamıyor. Elazığ
merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası emekli Şevki Özeren, 3 gün önce dolaşmak için evden çıktı. Ancak dönmedi. Bunun üzerine ailesi, Özeren'i aramaya başladı. Aile aramalarından sonuç alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı.
Özeren'in kızı Sıdıka Özeren, babasının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, "Babam üç gündür kayıp. Cep telefonu da kullanmıyordu. Babam gözlerinden rahatsız. Ayrıca yürümekte de sorun yaşıyor. Babamın bulunmasını istiyoruz" dedi. Polis
, Özören'i arıyor.
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