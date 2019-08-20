Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 85 yaşındaki emekliden 3 gündür haber alınamıyor
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Elazığ'da 85 yaşındaki emekliden 3 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

ELAZIĞ'da dolaşmak için evden çıkan emekli Şevki Özeren'den (85), 3 gündür haber alınamıyor.

Elazığ'da 85 yaşındaki emekliden 3 gündür haber alınamıyor, System.String[]
ELAZIĞ'da dolaşmak için evden çıkan emekli Şevki Özeren'den (85), 3 gündür haber alınamıyor.
Elazığ merkez Rüstempaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası emekli Şevki Özeren, 3 gün önce dolaşmak için evden çıktı. Ancak dönmedi. Bunun üzerine ailesi, Özeren'i aramaya başladı. Aile aramalarından sonuç alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı.
Özeren'in kızı Sıdıka Özeren, babasının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, "Babam üç gündür kayıp. Cep telefonu da kullanmıyordu. Babam gözlerinden rahatsız. Ayrıca yürümekte de sorun yaşıyor. Babamın bulunmasını istiyoruz" dedi. Polis, Özören'i arıyor.


Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:03 Kaynak: DHA
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