Elazığ'da 850 keklik doğaya salındı - Son Dakika

Program kapsamında ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kınalı kekliklerin doğadaki popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu