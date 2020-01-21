Elazığ'da 9 milyon yıllık kanyonlar turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Elazığ'da 9 milyon yıllık kanyonlar turizme kazandırılacak

6 saat önce

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının tescil sürecinini devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Elazığ'da 9 milyon yıllık kanyonlar turizme kazandırılacak, System.String[]

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının tescil sürecinini devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Kentte geçtiğimiz yıl Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla keşfedilip Saklıkapı ve Kara Leylek ismi verilen 9 milyon yıllık geçmişe sahip kanyonlara sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla gezi düzenlendi. Geziye Vali Çetin Oktay Kaldırım, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ile birlikte aralarında Burak Özdemir'in de olduğu sosyal medya fenomenleri katıldı. Vali Kaldırım, kanyonların uluslararası turizme kazandırılmasını planladıklarını aktardı.

Kanyonları gezdiklerini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada ender görülen bir tür olan karaleyleklerin yuvalama alanı olduğundan dolayı buraya Karaleylek ismini verdik. Kanyonlarımızla ilgili tescil süreci devam ediyor. Tabi kanyonlara çok müdahale etmeden doğal yapısını koruyarak burayı uluslararası bir destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Elazığ'a hiç tereddüt etmeden geldiklerini belirten sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, "Birçok şehir ve ülke gezdim ama inanın Elazığ'ın güzelliği bambaşka. Kanyonları gezdik, tersine büyüyen ağaçları gördüm, harikulade büyüleyici bir atmosfere sahip etkilenmemek mümkün değil. Valim buraların tanıtımı için çok emek sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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