Üye Girişi
Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

12.02.2022 12:33

- Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 910 adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 910 adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a bandrolsüz kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. Kontrol noktasında durdurularak arama yapılan şüphelilerin valizi içerisinde 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Valizlerinde kaçak sigara bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

YORUMLAR
500

Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement