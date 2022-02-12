Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

- Elazığ'da 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 910 adet bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a bandrolsüz kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti. Kontrol noktasında durdurularak arama yapılan şüphelilerin valizi içerisinde 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Valizlerinde kaçak sigara bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.