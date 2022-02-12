Üye Girişi
ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

12.02.2022 13:52

ELAZIĞ'da Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELAZIĞ'da Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine harekete geçti. Ekiplerce şüpheli takibe alınarak, yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama sonucunda şüpheliye ait valizlerin içerisinde toplam 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500

Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement