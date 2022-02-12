ELAZIĞ'DA 910 PAKET BANDROLSÜZ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ELAZIĞ'da Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan bandrolsüz sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine harekete geçti. Ekiplerce şüpheli takibe alınarak, yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama sonucunda şüpheliye ait valizlerin içerisinde toplam 910 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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