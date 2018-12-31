Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 92 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da 92 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapanırken, yüksek noktalarda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Elazığ'da 92 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapanırken, yüksek noktalarda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 552 köyden 332'sinin yolunun dün İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasının ardından dün akşam tekrar başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 92 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı. Elazığ merkezde 12, ilçelerden Arıcak'ta 11, Alacakaya'da 10, Keban'da 30, Ağın'da 16, Baskil'de 4, Maden'de 3, Sivrice'de ve Kovancılar'da 2'şer, Karakoçan'da ile Palu'da ise 1'er olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle kapanan köy yolu sayısının artabileceği bildirildi. İl Özel İdaresinin kar yağışına karşı hazır bekleyen ekipleri, kapanan yolları açmak için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Elazığ'a son yıllarda kar yağmadığını belirten Mücahit Kahraman adlı vatandaş, "İyi ki bu sene yağdı. Kar çok iyidir ve berekettir. Ekinler ve tarlalar için iyidir. Geçen sene kar yoktu, yağmur vardı. Bu sene karın böyle devam etmesini istiyorum. Bu sene bayağı yağıyor" dedi.

Son 2-3 yıldır kar yağmadığı için kuraklık olduğuna değinen Mehmet Yıldırım ise, "Köylülerde sıkıntı çekiyor. Bu sene yağması herkes için iyi oldu. Bu sene iyi ki yağdı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de kar, Adıyaman'da ise aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceğini açıkladı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:02 Kaynak: İHA

Karakoçan, Kovancılar, Kar, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:10:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 92 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]