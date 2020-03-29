Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı ilk defa kapandı - Son Dakika

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı ilk defa kapandı

ELAZIĞ - Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle Elazığ'da da alınan kararla 92 yıllık kapalı çarşının kapıları bugün itibariyle geçici süreliğine kapandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması ilk andan itibaren yapılmaya başlandı. Elazığ Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Pandemi Kurulu toplantısının ardından kentte bir çok alanda yeni tedbir alındı. Bu kapsamda yoğun olarak yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu 92 yıllık kapalı çarşının da bugün itibariyle kapanması kararlaştırıldı. Dün verilen bu kararın ardından bugün çarşı kapılarını geçici süreliğine kapattı. Esnaflar şimdiye kadar ilk kez kepenklerin indirdiklerini belirtti.

Öte yandan kente yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesinin en sakin günlerini yaşaması tedbirlere uyulduğunu gözler önüne serdi.

Alışverişe geldiğini ancak kapalı çarşının kapalı olduğunu görünce şaşırdığını dile getiren vatandaşlardan İdris Ateş, " Kapalı çarşıda görmediğimiz şeyleri ilk defa görüyoruz. Kahvaltılık malzeme almaya geldim ama görüldüğü üzere çarşı kapalı durumdadır. Buralıyım ve ilk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

Kepenkleri indiren kapalı çarşı esnaflarından Mehmet Mızrak, " Burası 92 yıllık bir çarşı ve ben de 20 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Dünya genelinde yayılan korona virüsü sebebiyle kapatıyoruz. Virüsten sakınmak için hem halkımız hem kendimiz burası kapandı. Bir vatandaş olarak da korona virüsünden dolayı ülke genelinde milletin dışarı çıkmaması, genel bir dışarı çıkma yasağı olsa daha iyi olur" diye konuştu.



"92 yıllık bir çarşı da ilk defa kepenkler indirildi"

Dünyada yayılan salgın hastalıktan dolayı kepenkleri indirmek zorunda kaldıklarını ve olması gereken bir karar olduğunu belirten esnaflardan Sadık Candur ise " Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız ve Allah, bir daha böyle afetler göstermesin. Burada yaklaşık 150 tane esnaf var. 92 yıllık bir çarşı ilk defa kepenkler indirildi" şeklinde konuştu.