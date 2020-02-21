Elazığ'da 97 dilenciye 15 bin 708 lira ceza kesildi - Son Dakika

Elazığ'da dilencilere yönelik çalışmada çoğunluğu çocuklarını kullanan 97 kişi yakalanarak, 15 bin 708 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında cami önleri, kaldırımlar ve yollarda olmak üzere toplam 97 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilere 15 bin 708 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 782 TL'ye ise el konuldu.

Öte yandan, dilencilerin çoğunluğunun çocuklarını kullanması dikkat çekti.

(İHA)