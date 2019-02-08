Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 98 Köy Yolu Kardan Kapandı

Elazığ'da 98 Köy Yolu Kardan Kapandı

2 saat önce

ELAZIĞ'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 98 Köy Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
ELAZIĞ'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 98 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:30 Kaynak: DHA

Kar, Elazığ, Güncel
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