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Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi - Son Dakika

Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi

24.01.2022 12:37

- Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesine indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi
Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi
Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi - Son Dakika
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