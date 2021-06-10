Elazığ'da acemi erler için yemin töreni yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da acemi erler için yemin töreni yapıldı

Elazığ'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Elazığ'da temel eğitimlerini tamamlayan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti. İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 65 jandarma er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından temel eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra erler, Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız da katıldı.

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