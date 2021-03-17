Elazığ'da acemi erler yemin etti - Son Dakika

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 64 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, Vali Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, 8'inci Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saadettin Alp Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı. - ELAZIĞ