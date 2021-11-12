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Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

12.11.2021 11:14
Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

Elazığ'da 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

Elazığ'da 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde 13/11/2021 günü saat 00.01'den 27/11/2021 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

Jandarma, Elazığ, Polis, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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