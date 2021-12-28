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Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

28.12.2021 10:40
Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

Elazığ'da 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

Elazığ'da 15 gün süreyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü etkinliğin yasaklandığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açılamada, "İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması, toplu karşılama, uğurlama ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart, afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci ve 19'uncu Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde 28 Aralık 2021 günü saat 00.01'den 11 Ocak 2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi. - ELAZIĞ

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Jandarma, Elazığ, Miting, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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