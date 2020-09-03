Elazığ'da acil sağlık hizmetlerinde "Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi"ne geçildi - Son Dakika

Elazığ'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde "Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi"ne geçildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne kesintisiz haberleşmeyi sağlamak amacıyla sayısal telsiz haberleşme sistemi kuruldu.

Kurum müdürü Cahit Polat, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kente tahsis edilen 3 milyon liranın üzerinde bir kaynakla sistemin kurulduğunu belirtti.

Daha önce komuta merkezine analog telsiz sistemi ile haberleşmenin sağlandığını ancak bölgenin coğrafi koşullarından dolayı haberleşmede zaman zaman aksaklıkların yaşanabildiğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Şehrimizin 17 ayrı bölgesine çok titiz çalışmalar sonrasında kurulan siteler sayesinde her türlü acil ve afet durumu hallerinde 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşmeyi sağlayacak sistem tamamlanıp hizmete başladı. Bu sayede 112 Komuta Kontrol Merkezi'mize gelen acil çağrılara, ekiplerimiz çok daha hızlı reaksiyon göstererek ulaşacak ve 112 ambulanslarımız ilimiz sınırları içerisindeki hiçbir olumsuz coğrafik şartlardan etkilenmeden haberleşmelerini sürdürmeye devam edebileceklerdir."

Sistemin Aselsan tarafından tamamen yerli imkanlarla yapıldığını aktaran Polat, "Milli kriptolu yeni haberleşme sistemini ilimizin hizmetine sunan başta Sağlık Bakanımıza, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüze, Lojistik ve Teknik Daire Başkanımıza ve emeği geçen herkese İlimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkür eder, sistemin hayırlı olmasını dilerim." dedi.