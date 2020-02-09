Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor - Son Dakika

Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor

6 saat önce

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan 7 bin 698 yapıdan acil yıkım kararı verilen 558'inin yıkılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Elazığ'da acil yıkım kararı verilen binalar tek tek yıkılıyor, System.String[]

Elazığ'da depremin ardından ağır hasar alan 7 bin 698 yapıdan acil yıkım kararı verilen 558'inin yıkılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik ekiple yapılan hasar tespit çalışmaları Elazığ'da tamamlandı. 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. İlk günden itibaren acil yıkım kararı verilen binalarda da çalışma başlatıldı. Şu ana kadar acil yıkım kararı verilen 558 yapıdan 260'ı yıkıldı. Kent genelinde birçok mahallede ise eş zamanlı olarak yıkımlar aralıksız olarak sürüyor.Tedbirli yıkım çalışmalarını vatandaşlarda izleyerek o anları telefonları ile kayıt altına alıyor.


Yıkım çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Elazığ'ın zor günler geçirdiğini belirterek, devletin tüm kurumlarının kent için çalıştığını aktarıyor. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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