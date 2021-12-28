Üye Girişi
Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

28.12.2021 16:51

Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in telekonferans katılımıyla Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in telekonferans katılımıyla Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

2020 yılında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ceza infaz kurumlarında hükümlü mahkumlara meslek eğitimi vermek, bunu belgelemek ve lise diploması almalarını sağlamak amacıyla Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri'nin kurulması kararı alınmıştı. Bu bağlamda Türkiye geneli kurulan 19 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte Elazığ Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı da yapıldı. Elazığ cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan ve 7 farklı alana sahip olan eğitim merkezinde ilk etapta 23 kişinin eğitim gördüğü ve sayının artacağı kaydedildi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılışa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk katıldı.

Telekonferansa katılan Vali Dr. Ömer Toraman, " Adalet Mesleki Eğitim Merkezi hayırlı olsun. Elazığ, mesleki eğitim alanında ülkemizin en köklü eğitim kurumlarına sahip bir ilimizdir. Bugün, bu eğitim merkezimizle beraber bu kurumlarımızın zincirine yeni bir halka ilave etmiş oluyoruz" dedi.

Elazığ Adalet Merkezi Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Sarıgül ise merkez hakkında bilgi vererek, "Bugün okulumuzda Türkiye geneli 19 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin açılış programı yapıldı. Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri, 2020 yılında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği ceza infaz kurumlarında kurulmaktadır. Burada hükümlülerin mesleki becerilerinin gelişmesi, meslek edinilmesi, sosyal kültürel faaliyetler boyutunda yetiştirilmesi ve ayrıca aldıkları mesleklerle alakalı gerekli zamanı doldurduktan sonra kalfalık ve ustalık gibi belgelerin alınması, açık lise bölümünden ek dersleri alarak lise diplomalarını alması sağlanacak. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, cezaevlerindeki hükümlerin hem meslek edinmeleri hem usta öğretici belgesi alması hem de lise diploması alması boyutunda çok faydalı bir protokol. Bundan dolayı da buradan tahliye olan hükümlüler, yarın normal hayatlarında iş edinebilmeleri ve ülke genelinde personel ihtiyacını karşılaması boyutunda ülkemiz adına çok ciddi katkı sağlayacak. Biz de Elazığ Adalet Mesleki Eğitim Merkezi olarak Ağustos ayı itibaren bakanlık yoluyla açılmış şuan 23 öğrencilerimizle bu boyutta eğitim vermekteyiz. Ülkemize ilimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Elazığ, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika


Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi? Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?         
16:44
Annesinin terk ettiği sıpanın köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Annesinin terk ettiği sıpanın köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:36
Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor         
16:22
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36

Son Dakika Haberleri
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement