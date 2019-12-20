Elazığ'da ADEM toplantısı - Son Dakika

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) toplantısı yapıldı.

Karakoçan ADEM'de bu yılın ikinci 6 aylık faaliyet değerlendirme ve tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Elazığ merkez, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde hizmet veren ADEM kurslarındaki katılımcıların sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler anlatıldı, kurslardan faydalanan annelerin çocuklarına yönelik kreş hizmeti ile aile ve bireylerin sorunlarını çözme, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri görüşüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, açılan bu kursların sosyal hayat için çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanların buralarda hem güzel vakit geçirip hem de meslek öğrendiğini ifade eden Kenç, şunları kaydetti:

"Merkez kadınların psiko-sosyal, sosyokültürel, meslek ve kişisel yönden gelişimleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Mevcut faaliyetlerin yanı sıra aile ve bireylerin sorunlarını çözmede bilgi ve becerilerin arttırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de yürütmektedir. ADEM bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan vatandaşların toplumsal hayata uyum sağlamaları, milli, manevi ve moral değerlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaları da desteklenmektedir."